Anziano perde il controllo dell’auto, il veicolo si ribalta

L’intervento dei soccorritori dopo l’incidente

Un’auto ribaltata in mezzo alla strada. E’ quanto si sono trovati davanti i vigili del fuoco, intervenuti in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella provincia di Pistoia. La vettura, guidata da un 72enne, si è capovolta dopo che il conducente ha improvvisamente sbandato, perdendo il controllo del mezzo in via Fiorentina, località Sperone. E’ accaduto nel pomeriggio del 21 aprile, ed in seguito al sinistro l’anziano ha riportato una serie di ferite, compresi vari traumi in diverse parti del corpo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di Casalguidi che lo ha trasportato in codice giallo all’ospedale San Jacopo di Pistoia, dove è stato ricoverato.

Con i sanitari del 118 sono arrivati anche i vigili del fuoco della Centrale di Pistoia, che hanno messo in sicurezza l’area dell’incidente mentre i carabinieri e gli agenti della polizia municipale si sono occupati di effettuare i rilievi per accertare le cause dell’incidente e capire se sia la conseguenza di una disattenzione, di un malore del 72enne o se altri veicoli possano aver portato il conducente a non riuscirepiù a governare la sua automobile. La squadra dei vigili del fuoco ha anche lavorato per estrarre l’anziano dalle lamiere della sua auto capovolta e semidistrutta; il traffico sul tratto stradale ne ha pesantemente risentito: si sono formate code poichè per un’ora non è stato possibile, per i veicoli, transitarvi.

Daniele Orlandi