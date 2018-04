Bacia la mamma pochi giorni prima della sua morte, la foto straziante conquista il web

Le parole della sorella di Vicky

Un’immagine toccante che nasconde lo strazio per la perdita di una persona amata. E’ un momento straziante quello immortalato in una fotografia scattata nella stanza di un’ospedale, che mostra una bambina di otto anni mentre bacia la mamma, pochi giorni prima della morte della donna. Vicky ha perso la sua battaglia contro il cancro e la figlia Roxy Fenn, consapevole del fatto che a breve non avrebbe più potuto abbracciare la mamma, ha deciso di salutarla con un affettuoso bacio sulle labbra: la donna è deceduta pochi giorni dopo, a causa di un cancro terminale al seno che non le avrebbe consentito di vivere più di due anni. Un doppio dolore per la piccola, che nel 2015 ha perso anche il padre Bob, morto nel sonno a causa di problemi cardiaci, quando la figlia aveva solo 5 anni: oggi Roxy è un’orfana: l’annuncio della scomparsa di Vicky è stato dato da un parente sulla sua pagina Facebook ‘Fenn’s Fighters”, “è con il cuore pesante che comunico che ieri sera Vicky è andata a dormire. Era serena, è accaduto senza dolore ed era circondata dalla famiglia. La sua lotta è finita. Grazie a tutti – si legge nel post – per i vostri gentili messaggi d’amore e sostegno degli ultimi giorni”.

La sorella maggiore di Vicky, Teresa Cameron, ha raccontato: “Vicky ha sempre avuto il sorriso sul suo viso. Ci sono state tante cose brutte negli ultimi anni e difficili cambiamenti da quando Bob è morto, ma lei non ha mai lasciato che questo la facesse ‘cadere’. Ha sempre continuato a sorridere. Era triste del fatto che non avesse più tempo e la fine è purtroppo arrivata abbastanza velocemente. Ma la cosa importante è che ha vissuto questo periodo con serenità, pensando sempre alla sua Roxy, pur con il cuore spezzato, nella consapevolezza che la figlia sarebbe cresciuta senza genitori”.

Il cancro che ha colpito la giovane madre

Inizialmente i medici dissero a Vicky che, pur essendo stata colpita da una forma tumorale piuttosto rara per le donne della sua età, il cancro era curabile. Tuttavia la malattia si è rapidamente diffusa nelle sue ossa e nel 2017 le venne detto che il cancro era terminale. La trentaseienne ha spiegato di aver detto tutta la verità alla figlia per poi prenotare un volo per la Florida, per una vacanza da sogno con la sua bambina. Ha anche creato una scatola di ricordi per Roxy piena di regalini e lettere per la figlia che potrà aprire anno dopo anno. “Voglio che sappia che sarò sempre con lei”, ha spiegato la donna prima del decesso. Ora sarà compito della sorella di Vicky accudire la piccola Roxy, che vivrà insieme ai cugini.

Daniele Orlandi