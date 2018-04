Corea del Nord, l’annuncio a sorpresa di Kim prima dell’incontro con Trump

Fino a qualche tempo fa sembrava che la tensione tra Stati Uniti e Corea del Nord avesse ormai raggiunto il livello di guardia, e in molti pronosticavano un conflitto in tempi relativamente brevi. Anche l’azione “muscolare” degli USA in Siria – insieme a Gran Bretagna e Francia – lasciava presagire qualche conseguenza sul fronte nordcoreano, con il leader Kim Jong-un che non ha mai mancato di lanciare minacce all’America e di testare missili.

Ma nella notte italiana è arrivato il colpo di scena che in pochi si aspettavano. Kim ha infatti annunciato, attraverso l’agenzia di stampa del regime Kcna, che da oggi la Repubblica popolare di Corea “cessa i test nucleari e il lancio di missili balistici intercontinentali”.

Trump: “Grande notizia per il mondo”

Addirittura, per dare una prova del proprio passo in avanti verso il disgelo, il leader nordcoreano ha anche annunciato la chiusura di un sito di test atomici che si trova nel Nord del Paese.

La decisione di Kim è stata accolta con grande entusiasmo dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. “Grande notizia per la Nord Corea e per il mondo – ha twittato il tycoon – Grande passo in avanti! Non vedo l’ora che arrivi il summit”. Venerdì prossimo Kim Jong-un incontrerà il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in nella zona demilitarizzata al confine tra i due Paesi. Poi sarà la volta dell’incontro con Trump, che in molti hanno già definito “epocale”.