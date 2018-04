In arrivo Temptation Island Vip? Ecco i primi nomi (e si parla di Cecilia Rodriguez e Francesco Monte…)

Temptation Island Vip, ecco rispuntare il triangolo delle meraviglie

Continuano i “colpi” televisivi di, che si conferma sempre più regina del palinsesto. Se da un lato è confermato il grande successo di, per il quale si starebbe pensando anche alla messa in onda futura di un trono lesbo, adesso pare proprio che possa essere il momento giusto di creare un formatper

La nuova edizione di Temptation Island metterà alla prova, come di consueto, gli amori– nuovi e vecchi- di alcune coppie decise a dimostrare la forza del loro legame. Capita, poi, che alcuni dei personaggi che hanno partecipato al reality vengano avvolti dal vortice del mondo televisivo: è il caso, ad esempio, di Sara Affi Fella, ex concorrente in coppia di Temptation e adesso tronista di Uomini e Donne. E se molti fanno il tanto ambìto salto dall’anonimato alla notorietà, potrebbe essere giunto il momento di chiamare dei personaggi che sono già dei Vip a prendere parte alla giostra dell’amore innescata da Temptation Island. Secondo un’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi, i primi nomi a spuntare sarebbero quelli del triangolo più famoso del momento, reso tale proprio grazie ai reality: Cecelia Rodriguez, Ignazio Moser e Francesco Monte. A loro si andrebbe ad aggiungere Paola Di Benedetto, la sexy naufraga che pare aver fatto breccia nel cuore di Monte nell’ultima, discussissima, edizione dell’ ”Isola dei famosi”. I loro amori da reality resisteranno ai corteggiamenti serrati dei single?

Temptation Island Vip, cosa c’è da sapere

Temptation Island Vip si comporrà di 4 puntate che saranno girate a luglio in Sardegna. Le puntate andranno in onda, su Canale 5, a settembre. Una novità riguarda la conduzione: non più affidata a Filippo Bisciglia, che si occuperà di condurre la tradizionale Temptation island, ma alla voce di un personaggio famoso (di cui, per ora, non è stata svelata l’identità).

Maria Mento