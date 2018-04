L’amore non ha età? Gary ha 19 anni, Almeda 72: si sono sposati e adesso sono felici

. Lo sanno bene i protagonisti di questa storia d’amore a lieto fine, Gary Hardwick e Almeda Errell, che si sono innamorati nonostante tra loro ci sia una differenza d’età di ben 53 anni. E ad essere il più vecchio della coppia non è lui, bensì lei.

Gary e Almeda, un amore da favola tra due persone con 53 anni di differenza

Amore a prima vista. La storia tra Gary e Almeda nasce come un colpo di fulmine che avrebbe colpito entrambi durante una festa di compleanno a cui tutti e due stavano prendendo parte. È bastato parlarsi e guardarsi per far scoccare la scintilla. Il colpo di testa li ha portati, nel giro di sole tre settimane, a convolare a nozze. Una cerimonia semplice, organizzata in fretta e con un budget inferiore a 200 euro. Questo accadeva, ormai, due anni fa: all’epoca dei fatti, Gary aveva solo 17 anni. I due, però, non si sono mai lasciati condizionare dalla differenza d’età e sono andati oltre questo “piccolo” ostacolo. Del resto, se si guarda nel passato di Gary, si scopre che il giovane uomo aveva già avuto una relazione sentimentale con una donna di 77 anni. Almeda, rimasta sola dopo la morte del marito con il quale aveva condiviso 43 anni di vita, è certa che Gary sia la sua anima gemella: «Quando ci siamo incontrati l’ho guardato negli occhi e mi sono innamorata. In quel momento ho saputo che lui era quello con cui avrei voluto passare il resto dei miei giorni, anche se all’epoca aveva solo 17 anni: non mi sono fatta intimorire dalla differenza d’età. Se ami qualcuno, l’età è solo un numero. Ora sono felicemente sposata da due anni con la mia vera anima gemella. (…)».

L’amore di Gary e Almeda: le polemiche ma anche l’accettazione

Oggi Gary e Almeda sono felici e non si sono mai pentiti della loro “follia” d’amore. Però non tutti, com’è ovvio immaginare, hanno preso bene la notizia della relazione tra i due. Anzi. Se è vero che oggi siamo abbastanza abituati a sentire di uomini anziani che intrecciano relazioni con donne più giovani, la storia di una donna anziana con un ragazzo è un qualcosa di meno consueto. I primi a reagire male sono stati i 4 figli di Almeda, e uno di loro non ha mai accettato la cosa tanto da non parlare più con sua madre. A questo si vanno ad aggiungere le prese in giro e le voci maligne che sono circolate, pure ad opera degli amici della coppia. Fortunatamente, qualcuno ha accolto positivamente la notizia: i nipoti di Almeda sono felici della felicità della nonna e ritengono che questo alla felicità sia un diritto.

Maria Mento