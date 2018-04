Schianto tremendo nella notte, muoiono 4 giovani

Quattro giovani vite spezzate per sempre da un destino crudele. Un altro weekend di sangue sulle strade italiane: uno schianto terribile, quello avvenuto la notte scorsa a Carrara, dove una macchina si è ribaltata in piena curva e ha terminato la sua corsa contro una cancellata.

A bordo della vettura si trovavano due inglesi di 35 e 29 anni, una ragazza di 21 anni e un’altra di 19, residenti invece a Carrara. Tutti e quattro hanno perso la vita in seguito al terribile incidente. Un quinto passeggero è rimasto ferito in modo grave, ed è stato trasportato nel vicino ospedale: stando a quanto riferito dai media locali non sarebbe in pericolo di vita.

Tornavano a casa dopo una festa al pub

Stando alle prime ricostruzioni, pare che il gruppetto di giovani abbia trascorso la serata in un pub di Marina di Carrara, dove era in corso una festa. Verso le 3:45, i cinque si trovavano sull’auto – una Y10 – lungo viale Zaccagna. Stavano tornando a casa. Ma nell’imboccare una curva che immette su viale da Verrazzano, l’auto si è ribaltata – probabilmente a causa dell’alta velocità – ed è finita contro la cancellata.

Uno schianto violentissimo che ha sbalzato tutti i passeggeri fuori dall’abitacolo. Sul luogo sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, polizia e carabinieri e vigili del fuoco. Per gli inglesi e le due ragazze non c’è stato nulla da fare.