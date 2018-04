Giovane ubriaco investe una 22enne in bici: lei è in gravissime condizioni

Un operaio di 24 anni ha travolto una ragazza di 22 che stava viaggiando in bici. Il fatto è avvenuto ad Aviano, in provincia di Pordenone. La giovane è apparsa sin da subito in condizioni molto gravi ed è stata subito trasportata all’ospedale di Udine.

Il conducente è un operaio di 24 anni del posto, che è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di guida in stato di ebbrezza e lesioni personali gravi a seguito di sinistro stradale. Infatti sembra che il 24enne fosse ubriaco nel momento in cui ha travolto la giovane che procedeva in bici.

I fatti

L’incidente è avvenuto ieri attorno alle 18. Il 24enne, N.M. le iniziali, stava conducendo la sua Renault Clio lungo via Giovanni XXIII verso la coop di Aviano.

Ha quindi travolto la 22enne, L.M.B. le iniziali, che stava venendo nel senso di marcia opposto, per cause che sono ancora da definire.

Molto forte lo schianto: l’impatto violento ha sbalzato la giovane per circa 10 metri, lei è caduta sull’asfalto ed è stata subito soccorsa sia dall’operaio che da altre persone. La 22enne era in uno stato grave, senza conoscenza.

Ora si trova in terapia intensiva e prognosi riservata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Sul posto la polizia locale di Aviano assieme ai carabinieri di Aviano e al personale dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Sacile.

Il giovane era completamente ubriaco

Il giovane è stato subito sottoposto all’alcoltest ed è risultato con valori ben oltre la soglia di legge: 1,60 g/l e 1,71 g/l i valori riscontrati a seguito di due prove. Il 24enne è stato interrogato dal magistrato, l’auto e la bici sequestrate.