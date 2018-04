Aggredisce un anziano e viene filmato: il video gira su Facebook ma è una bufala- VIDEO

Il video della violenza e il post: “Noi abbiamo le mani legate”

Su, da qualche ora, circola un video di circa 46 secondi che mostra unache un giovane rumeno avrebbe messo a segno ai danni di un anziano. L’aggressione si sarebbe svolta in) nella giornata del 20 aprile scorso. Ci sono, però, dei forti indizi che fanno pensare ad una

Il video è stato pubblicato all’incirca sei ore fa sulla pagina Facebook di Michele Tumbarello, un esponente delle Forze dell’Ordine e questo si deduce da quanto l’uomo scrive nel post d’accompagnamento al video: “Cazzo non è possibile che noi delle forze armate abbiamo le mani legate davanti a tanta violenza e crudeltà. Teniamo presente che questo povero vecchietto potrebbe essere nostro padre. Ripeto NOI non possiamo fare nulla. Ieri mattina alle 10,00 a Milano in Via dei valtorta. Autore: CALDARARU chestor nato in Romania il 06.10.1988..”. Il video è stato visualizzato da circa 66mila utenti e condiviso da quasi 1500. Nei commenti, gli utenti inneggiano contro l’aggressore e Tumbarello da’ la notizia che il giovane si trova già in galera ma che potrebbe non restarci a lungo. Sarà vero tutto ciò?

Aggressione contro un anziano: è una bufala

La notizia sarebbe di quelle veramente gravi e allarmanti, se solo fosse vera. Per fortuna (o purtroppo, da punto di vista della diffusione delle fake news), siamo propensi a dire che si tratti di una bufala e siamo in grado di affermarlo per svariati motivi. Innanzitutto, anche ammettendo che il video e l’aggressione siano autentici, nessuna testata di livello nazionale o locale riporta l’accaduto (cosa notevolmente strana per un’aggressione violenta come quella visibile nel frame). Inoltre è impensabile che un esponente delle Forze dell’Ordine, quale afferma di essere questo Michele Tumbarello, possa diffondere su di un profilo Facebook dei dati così sensibili– dati che la sua professione gli impone di proteggere- e per di più affermando che in questi casi le Forze dell’Ordine hanno le mani legate (rischiando di incoraggiare, indirettamente, chi legge a farsi giustizia da solo). Anche qualora si trattasse di una denuncia vera fatta tramite un profilo fasullo, sarebbe facilmente rintracciabile grazie all’operato della Polizia Postale e l’identità segreta del poliziotto in questione non sarebbe egualmente al sicuro. Infine, ricercando online il nome del presunto aggressore (tale Caldararu Chestor di nazionalità rumena) non si riscontrano risultati utili: il più interessante riguarda un canale Youtube privo, però, di contenuti.

Maria Mento