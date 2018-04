Al via il terzo appuntamento con la MotoGP: ecco dove vedere gratis il gran premio di Austin

L’appuntamento di questa sera, ore 21:00 italiane, con la MotoGP ci porta negli Stati Uniti d’America, più precisamente a Austin.

Si prospetta sin da ora un gran premio pieno di emozioni già a partire dalle qualche dove il campione uscente Marc Marquez è stato retrocesso di 3 posizioni, dopo aver fatto registrare il miglior tempo.

Lo spagnolo della Honda è stato infatti penalizzato per aver disturbato il connazionale Maverick Vinales “procedendo lentamente in pista”; sarà quest’ultimo, quindi, a partire dalla pole position mentre Marquez partirà dalla quarta posizione.

Terza posizione invece per Iannone, che distacca di un solo millesimo di secondo Zarco alle cui spalle aleggia la presenza di Valentino Rossi.

Dove vedere gratuitamente il Gran Premio di Austin

Questo terzo appuntamento con il motomondiale è gratuito e visibile per tutti in diretta sul canale ‘TV8’.

Chi possiede un abbonamento Sky, invece, potrà vederlo sul canale appositamente dedicato chiamato ‘Sky MotoGP Hd’.

Chi non ha la possibilità di vederlo in televisione, potrà vedere il ‘live streaming’ del mondiale sul sito ufficiale di Tv8, in maniera del tutto gratuita, oppure accedere attraverso tablet, smartphone e PC con ‘Sky Go’ se si è possessori di un abbonamento Sky.

Mario Barba