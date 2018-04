Donna trova due bambine abbandonate. I genitori? Ubriachi al bar

Amanda Wignall, in vacanza al resort Club Palma Bay, aveva visto due bambine spesso da sole e in difficoltà. La trentasettenne, insieme al marito, ha segnalato subito alle autorità questa situazione spiacevole. La mamma naturale delle bambine e il loro patrigno erano spesso ubriachi e si allontanavano dal resort senza curarsi minimamente dei loro figli, che lasciavano nelle mani di sconosciuti.

Due bambine senza casa e senza famiglia

La coppia è stata subito arrestata e i bambini sono stati presi in affido dagli assistenti sociali.

Una notte i bambini erano rimasti da soli, mentre la madre era completamente ubriaca. Non riusciva nemmeno a sollevare la testa per parlare, non era in grado di mettere insieme una frase. La donna spiegò che il padre delle bambine era stato arrestato e che il resort era responsabile della loro sorte.

Avevano un baby sitter a disposizione, che tuttavia non si prendeva cura delle piccole e le lasciava libere di fare ciò che volevano.

Le bambine erano spesso lasciate da sole

Le bambine erano costantemente da sole. Nessuno si curava realmente di loro, sballottate da famiglia in famiglia, senza una vera casa da cui tornare. Speriamo che gli assistenti sociali possano aiutarle a trovarne una.