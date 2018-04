Britannici in pellegrinaggio, drammatico incidente stradale: 4 morti e 12 feriti

Terribile incidente stradale in Arabia Saudita: quattro cittadini britannici sono morti (e dodici sono rimasti feriti) in un pellegrinaggio nelle terre sacre per gli islamici organizzato da Hashim Travel (agenzia turistica con sede a Blackburn).

Le persone coinvolte nell’incidente mortale provenivano da Blackburn e Preston nel Lancashire e stavano viaggiando dalla Mecca a Medina: stavano infatti effettuando la Umra, pellegrinaggio minore in alcuni luoghi dell’hajj (l’hajj è il pellegrinaggio islamico canonico al Masjid al-Ḥarām, della Mecca e nelle sue prossimità. Rappresenta costituisce il quinto dei pilastri dell’Islam).

A morire, secondo le prime voci riportate dai principali media online, sarebbero stati un uomo, una donna e una madre e un figlio: le famiglie sono state già avvertite e un portavoce del Foreign Office ha espresso la propria vicinanza e il proprio supporto ai cittadini britannici coinvolti in questo drammatico schianto (“Stiamo sostenendo le famiglie britanniche di coloro che sono morti o che sono rimasti feriti in seguito al grave incidente stradale nei pressi della città di Al Khalas, in Arabia Saudita”).

