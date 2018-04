Foca porta in bocca un coltello: il preoccupante video dell’animale diventa virale- VIDEO

Il cucciolo di foca immortalato in un video

Le notizie diin maniera allarmante sono sotto gli occhi di tutto, soprattutto dopo il caso del capodoglio morto per aver ingerito 29 kg di plastica. Un altro simbolo dell’incuria umana è dimostrato dal video di. Ma la cosa non è così divertente come può sembrare a prima vista.

Il video (disponibile su Youtube) che sta spopolando online in questo momento mostra un tenero cucciolo di foca che si sposta tenendo in bocca un coltello “aperto”, con la lama cioè esposta e non ritirata. Sebbene, in un primo momento, l’immagine di questo animale che porta un coltello in tal maniera può far sorridere, la cosa è in realtà tragica. Non solo ci troviamo di fronte ad un’altra, lampante, prova del grave inquinamento che sta colpendo le acque del mare, ma questa è anche una dimostrazione dell’incuria dell’uomo che getta via la qualunque senza preoccuparsi delle conseguenze.

Il cucciolo giocava con il coltello

I testimoni che hanno avvistato il cucciolo, sulle spiagge di Kailua-Kona (Hawaii), hanno raccontato che- ovviamente- il piccolo non si è reso conto del pericolo che poteva rappresentare per lui quell’arnese. Anzi: il cucciolo lo ha scambiato per un vero giocattolo, e ci giocava gettandolo a terra per poi riprenderlo in bocca e gettarlo nuovamente. La paura più grande era quella che il piccolo potesse inghiottire il coltello, ma per fortuna è stato disarmato dallo staff del Ke Kai Ola Marine Mammal Center. Tra l’altro, il cucciolo di foca in questione appartiene ad una specie in via d’estinzione. Il video e la sfiorata disavventura dell’animale servono, adesso, a dare un insegnamento importante: i rifiuti vanno eliminati con coscienza e non bisogna lasciarli né in spiaggia né in mare.

Maria Mento