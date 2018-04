Juventus-Napoli, il gesto shock di Sarri contro i bianconeri

Juventus-Napoli rischia sempre di essere una partita difficoltosa. Le due tifoserie si sprecano, solitamente, in gesti poco consoni nell’ambiente del calcio. La vigilia della partita si stasera non ha visto le tifoserie impegnate in atti poco responsabili. Tutto si è svolto in modo tranquillo, fino a oggi.

Il tecnico del Napoli mostra il dito medio ai tifosi della Juve

Nessuno scontro è stato pervenuto durante l’apertura delle porte; la polizia si era impegnata ad assicurare ordine e disciplina, tolleranza zero verso chiunque avesse arrecato danni o esagerato con il tifo. Fino ad ora, non si segnalava alcuna difficoltà.

Tuttavia, i tifosi napoletani attesi erano molto pochi rispetto ai 2100 posti a loro disposizione.

Tuttavia, il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, si è lasciato andare in un gesto davvero molto poco carico, rischiando di infiammare lo stadio: ha mostrato il dito medio ai tifosi della Juve, al momento dell’arrivo allo Juventus Stadium.

Un gesto che lascia senza parole

Si è segnalato solo un piccolo problema all’ingresso, quando 30 tifosi napoletano hanno presentato delle generalità false e sono stati bloccati ai tornelli.

Speriamo che la partita di stasera, attesissima e seguitissima da tutta Italia, possa trascorrere all’insegna del tifo moderato, senza incappare in alcun danno per i tifosi presenti.