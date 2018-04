L’Oroscopo di Paolo Fox: previsioni dal 23/04/2018 al 29/04/2018

Dalla 12esima alla 10ecima posizione: ancora giù il Capricorno

Acquario (12). Gli Acquario avranno ripensamenti tra lunedì e martedì. Maggio sarà un mese importante: inizia il transito di Urano che permette di tagliare i rami secchi. Già nell’autunno dell’anno scorso si sono notati cambiamenti psico-fisici, quindi questo è il momento di realizzare dei mutamenti. Le trattative sono aperte. Giove e Urano sono dissonanti, e questo può indicare che ci sono esigenze di tipo economico. Dovreste aver notato che avete avuto delle spese non previste e senza arrivare a risultati soddisfacenti. Ci sono delle condizioni di tensione, ma il recupero tra venerdì e domenica è assicurato. Venere torna favorevole: se vi siete innervositi, da venerdì 27 ci saranno novità positive;

Pesci (11). Non è messa in discussione al vostra capacità di azione. Voi Pesci avrete un anno importante. Su questa settimana possono pesare alcune trattative a livello professionale. Martedì, mercoledì e giovedì qualcuno di voi potrebbe essere sotto tensione. Evitate di discutere e scaricate, eventualmente, le cose. State fermi se vedete che qualcuno è contro di voi o se tornano delle tensioni in amore. In questa settimana potreste innervosirvi parecchio, ma infine sarete vincitori poichè siete voi l’ago della bilancia. Aspettate domenica;

Capricorno (10). Il segno del Capricorno vive tra alti e bassi. Adesso piano piano si recupera, rispetto ai malumori di marzo, però è normale avere una settimana sì e una settimana no. Il Capricorno, in questo momento, non sopporta molto i rimproveri e le persone che gli dicono cosa deve fare. Tra marzo ed aprile qualche punto di riferimento è stato azzerato e adesso gli amici del segno vanno avanti da soli. L’esperienza è sempre importante nella vita e probabilmente adesso siete soli mentre percorrete una strada, o per vostra scelta o per scelta degli altri. Vi trovo più forti ma anche molto nervosi, desiderosi di stare per conto vostro e di chiudervi in voi stessi per riflettere; siete un segno talmente responsabile verso gli altri da voler prima capire voi cosa vi succede prima di far soffrire gli altri. Venerdì e sabato saranno giornate pesanti, in vista del recupero emozionale di domenica;

Dal nono al settimo posto: Scorpione, Vergine e Sagittario

Scorpione (9). Venere da martedì non è più in opposizione. Queste quattro settimane non sono state proprio passionali, per voi: c’è stata qualche défaillance. Adesso avete una discreta stabilità con Giove che protegge le situazioni personali. A livello economico e lavorativo ci sono ancora dei problemi, mancano delle garanzie per certe cose che desiderereste. Vivete un momento di comprensione maggiore di quelle che sono le vostre capacità. Ora sapete qual è la vostra meta. Tra giugno e luglio recupero finanziario;

Vergine (8). La Vergine è un po’ in calo con la nuova posizione di Venere. Ritorno a ricordarvi dei problemi fisici o personali che avete avuto tra febbraio e marzo. Voi tendete a somatizzare i vostri problemi e difficilmente vi sfogate con gli altri. Avete un atteggiamento molto psicologico e tutta questa carica comporta un forte stress interiore. È possibile che da febbraio, dunque, qualcuno stia male. Attenzione mercoledì e giovedì. Settimana discutibile per i sentimenti. In questi giorni potreste trovare il partner innervosito, o avere problemi o ritardi dal punto di vista economico (nell’organizzazione di cerimonie, ad esempio);

Sagittario (7). Il Sagittario adesso è un pochino più contento. Sa già quello che deve fare. Le grandi rivoluzioni e chiamate arriveranno in autunno, ma le prove generali possono essere fatte già in estate. Bel cielo per i sentimenti, però se avete un grande amore siete così concentrati su voi stessi da sentirlo meno e da darlo per scontato. Attenzione alle distanze e alle polemiche che possono nascere. Ogni tanto avete la testa tra le nuvole;

Dalla sesta alla quarta posizione: il Toro perde la vetta della classifica

Leone (6). Per gli amici del Leone la cosa buona è che Venere non sarà più contraria da martedì. Sarà così possibile ricucire degli strappi in amore. Avete belle possibilità di fare delle richieste, anche se vi dispiace chiedere e preferite che siano gli altri ad arrivare da voi. Mercoledì, venerdì e sabato saranno giornate importanti e di grande forza. Siete magnanimi e generosi, però la vostra generosità bisogna meritarsela. Cercate di non mettere tutti sotto accusa. Anche se ci sono state delle tensioni con il partner cercate di farvi scivolare le cose addosso. Stelle buone per problemi economici da superare;

Cancro (5). Finalmente il Cancro raggiunge un po’ più di tranquillità. Cielo disarmonico, con Saturno in opposizione che rende le cose più difficili e ritarda tutto, ma nonostante ciò Giove è favorevole. Questo rende il periodo veramente strano. Volete fare delle cose ma non riuscite perché ci sono ostacoli che si mettono in mezzo. Molti di voi si troveranno davanti ad un bivio e non sapranno, ad esempio, se lasciare o no il posto di lavoro a fronte di nuove proposte che arrivano. La condizione è positiva, perché ne uscirete bene, ma al momento è molto agitata. State mettendo un pochino da parte la persona del cuore: o volete delle conferme o siete proprio voi ad essere stralunati. Domenica 29 giornata di recupero per i sentimenti;

Toro (4). Molti di voi amici del Toro hanno trovato il centro di sé e questo è molto bello. I del segno guardate molto ai soldi e alla vita professionale, siete molto concreti e di solito non fate mai passi azzardati. Se ci sono state delle “schiavitù”, delle condizioni di tensione negli ultimi anni, da maggio tutto cambia e sarete pronti a rimettervi in gioco. Negli ultimi due anni avete fatto delle cose più per gli altri che per voi stessi: il cambio di passo, adesso, è possibile. Anche in amore farete delle proposte importanti;

Il podio dell’oroscopo di Paolo Fox: la Bilancia agguanta il primo posto

Ariete (3). Belle stelle lunedì e martedì, con Venere e Mercurio che vi sono a favore. Avete ritrovato il senso della primavera, e forse aspettavate un po’ di sole e di calore per esternare cosa provate. Venerdì e sabato saranno giornate pesanti. La settimana è dalla vostra parte, anche se non vi consente di fare grandi passi per il futuro; questi giorni sono stimolanti dal punto di vista economico e permetteranno un recupero di finaze;

Gemelli (2). Venere entra nel segno da martedì. Per voi amici dei Gemelli ci sono un grande cielo e grande primavera, anche grazie a Luna e Mercurio che vi sono allo stesso modo favorevoli. Avete la possibilità di vivere le situazioni con meno agitazione rispetto all’anno scorso. Adesso prendete le cose con più filosofia e siete più allegri. Dovete dare energie agli altri per riceverne a vostra volta perché voi siete così. Ci sarà la possibilità di allargare il giro delle vostre amicizie. Datevi da fare e non rimandate nulla alla seconda parte dell’anno. Per le coppie “spente” o per coloro che sono rimasti da soli c’è la passione da riaccendere: approfittate del weekend;

Bilancia (1). Le ultime due settimane sono state pesanti con Saturno dissonante. Adesso può essere fatto un grande passo. Siete meno scontenti della vostra quotidianità e della vostra forma fisica. Forse qualche amico della Bilancia ha avuto problemi fisici a livello di disturbi alle ossa o di reumatismi. Ecco che mercoledì, giovedì, venerdì e sabato sono giornate di recupero nel caso della salute. Fate le cose con tranquillità e nel fine settimana rivolgetevi con serenità al vostro amore.

