Nino Castelnuovo malato e depresso? Parla Cristina, la moglie dell’attore

(72 anni), attore italiano con all’attivo numerose pellicole girate, lavori televisivi e lavori di doppiaggio, è malato e depresso. A raccontare di questa triste condizione è stata la moglie Cristina Di Nicola, che dapprima ha denunciato il dimenticatoio in cui è stato relegato il marito e poi ha lanciato un appello.

Nino Castelnuovo, la parola alla moglie Cristina

Cristina Di Nicola, moglie di Nino Castelnuovo, ha raccontato così la malattia del marito a Eleonora Daniele che l’ha intervistata per Sabato italiano: “Nino Castelnuovo si trova in clinica perché ha da tanto tempo un problema agli occhi e ultimamente si è tanto aggravato”. La moglie, poi, ha puntato il dito contro lo star system che avrebbe accantonato il marito nonostante la sua voglia di lavorare: “Il suo desiderio è sempre stato lavorare nonostante il suo problema, ma negli anni è diventata una battaglia contro i mulini a vento… si è trovato molte porte sprangate, si è anche un po’ depresso”. “Abbiamo una rete familiare ridotta, ha una sorella in Lombardia e un figlio che vive in Scozia. Quindi siamo rimasti soli, al di là di pochi amici che sono venuti a trovarlo”, sono altre parole che aiutano a delineare il triste quadro della situazione.

Un altro attore italiano dimenticato dallo star system

Cristina Di Nicola ha sfruttato questa possibilità per fare un appello: “Nino lo conoscono tutti e può parlare anche attraverso di me e di chi lo conosce, ma ci sono tante persone che si trovano in difficoltà e non hanno aiuti. Faccio un appello alla classe politica, si interessasse un po’ di più a questi problemi di vita vera”. Secondo le parole della moglie, la coppia verserebbe in condizioni economiche non floride a causa della mancata erogazione dell’assegno di accompagnamento a carico del marito. Eppure, Nino Castelnuovo è invalido al 100%: nonostante questo la richiesta è stata rigettata e dovrebbe essere fatto un ricorso, consigliato dal legale della coppia. Il caso di Nino Castelnuovo si va ad aggiungere ad altri casi di artisti italiani dimenticati, costretti a vivere la loro vecchiaia in miseria e lontano dalle scene. A tal proposito, è proprio di pochi giorni fa la notizia della morte di Isabella Biagini, attrice che ha vissuto gli ultimi anni della sua vita nell’ombra e che aveva raccontato spesso le sue ultime problematiche ai microfoni del programma televisivo Pomeriggio Cinque.

(Foto d’archivio)

Maria Mento