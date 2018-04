Rassegna 22 aprile. L’appello di Meloni: “Cambiare il Rosatellum, introdurre premio di maggioranza”

Appello di FdI a Casellati e Fico: «Convocate le Camere per cambiare il Rosatellum».

Il Messaggero Interni. Lucca, bulli in aula contro il professore.Tre bocciati e due sospesi: il preside, “ragazzi si sono scusati”.

Lucca, Professore vittima di bullismo all’Itc Carrara. Sei studenti risultano indagati e la Polizia ha effettuato perquisizioni sequestrando loro indumenti e cellulari.

Il Messaggero Interno, Gallipoli. Cane resta chiuso in auto al caldo e sfonda il vetro per liberarsi. Il proprietario? È il sindaco…

Il Messaggero Esteri. Morto il Mini Me di Austin Powers, Verne Troyer aveva 49 anni.

Il Giornale Esteri. La destra francese fa muro al confine: “Respingiamo i migranti in Italia”.

Génération Identitaire lancia la campagna “Defende Europe”. Costruito un muro di reti al confine con l’Italia. “Respingeremo ogni clandestino che cerca di entrare”.

Il Giornale Interni. Trovato un terzo dna sui resti di Pamela. Ma per gli inquirenti è contaminato. Il caso si complica. Trovate tracce di un terzo Dna. Ma per gli inquirenti potrebbe trattarsi di “contaminazione” e non del Dna di una persona coinvolta nell’omicidio.

Il Giornale Interni. Orrore a Rosarno: inglese stuprata e segregata per due settimane da tre africani.

La relazione di qualche mese in Germania. Poi la fuga in Italia dopo un accoltellamento. La donna ha guidato i poliziotti via cellulare verso il posto dov’era segregata.

Il secolo d’Italia Interni. Ancona. Bambino di 7 anni muore all’ospedale per “infezione generalizzata”.