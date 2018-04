“Sono stata operata al cuore”, l’ex naufraga si confessa a ‘Verissimo’

“Sono stata operata d’urgenza al cuore: è stato quqlcosa di devastante.” Così la cantante Bianca Atzei ha raccontato a ‘Verissimo’ dei terribili momenti passati quando ha rischiato di perdere la vota.

“A un certo punto della mia vita mi sono trovata in ospedale. Psicologicamente l’operazione al cuore ti devasta e ti cambia. Mi sono molto spaventata. Ho passato momenti difficili, ho dovuto interrompere il tour, ma sono stata una guerriera.”

Durante la sua permanenza sull’Isola, la cantante milanese non ha mai rivelato a nessuno questo suo problema; “Non ho raccontato nulla dell’intervento durante l’Isola per non fare la vittima”.

Bianca racconta inoltre la verità della fine della storia fra lei e Max Biaggi: “Ci credevamo, poi, capita qualcosa, magari una persona ha bisogno di cambiare e restare sola, anche se non è facile bisogna credere nell’amore perché la cosa più bella del mondo”.

Mario Barba