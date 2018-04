Tragedia all’ora di pranzo: muore 50enne alla guida di una moto

L’incidente è avvenuto oggi nella città di Ferrara

Questa prima parte delsi sta confermando davverodal punto di vista degli. Purtroppo, non passa giorno in cui ormai non si senta parlare di tragedie mortali e di vite, più o meno giovani, spazzate via in questa maniera. Anche oggi il bollettino è tragico:

L’incidente mortale è avvenuto poche ore fa, all’ora di pranzo, nel capoluogo di provincia emiliano di Ferrara. Una Harley, guidata dal centauro cinquantenne Claudio Bignardi, si è schiantata contro un’automobile- una Volkswagen Polo– guidata da un 55enne marocchino. L’incidente si è verificato in Via Padova, sulla quale la vettura si stava immettendo lasciandosi alle spalle Via Maragno. La moto viaggiava in direzione Pontelagoscuro, luogo dove l’uomo viveva con la moglie e una figlia. Per Claudio Bignardi non c’è stato nulla da fare: trasportato dall’ambulanza presso l’Ospedale Sant’Anna di Cona, l’uomo si è spento appena giunto al Pronto Soccorso. L’uomo era impiegato presso l’impianto XIVB di LyondellBasell.

Ci sarà da fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente

Sul luogo del sinistro sono arrivati Vigili del Fuoco, Vigili Urbani e Polizia. Adesso dovranno essere accertate tutte le responsabilità di questa morte, anche se pare che sia stata la vettura ad urtare la moto in fase d’immissione su Via Padova. Potrebbe essersi trattato, dunque, di un caso di mancato rispetto delle precedenze.

