“Deplorevole, chieda scusa”: durissime accuse contro Heather Parisi dopo ‘Amici’

“Auto-tune is for puppies”: l’attacco di Heather Parisi

L’ex ballerinaè finita al centro di unain seguito alla messa in onda della puntata del serale diandata in onda lo scorso 21 aprile 2018. Nel corso della puntata, la ballerina (supportata da) ha puntato il dito contro, in arte “”.

La questione sollevata da Heather Parisi e da Ermal Meta riguarda l’utilizzo dell’auto-tune (uno strumento capace di modificare la voce del cantante) da parte di “Biondo” nel corso della sua esibizione. Secondo la Parisi, ricorrere all’auto-tune sarebbe come barare e non giocare ad armi pari con gli altri. «Stai imbrogliando, stai ammettendo di non saper cantare ricorrendo a una macchinetta che ti renda intonato», sono state le durissime parole pronunciate da Heather Parisi. La dose è stata rincarata da Ermal Meta quando Biondo ha provato a difendersi, dicendo che all’auto-tune ricorrono anche grandi artisti come Ghali. La replica di Meta non si è fatta attendere: «Ti stai forse paragonando a Ghali? Ghali fa una cosa completamente diversa da quella che fai tu». Ma la polemica non si è limitata, di certo, all’utilizzo dell’auto-tune. La Parisi ha parlato anche delle gravissime minacce che la figlia di 7 anni ha dovuto subire dagli stessi fans di Biondo, dopo aver detto che il cantante non rientra nei suoi personali gusti. Nonostante la difesa di Maria De Filippi, che ha preso le parte di Simone Baldesseroni in quanto lui non è responsabile di ciò che fanno i suoi fans, altri attacchi sono arrivati da Ermal Meta sul suo atteggiarsi più a modello che non a cantante quale dovrebbe essere.

Heather Parisi, contro di lei si scaglia la madre di Biondo

Heather Parisi, membro della commissione esterna di Amici 17, non è uscita indenne dalla terza puntata del serale. A schierarsi contro la ballerina, e contro l’accanimento mediatico che a suo dire avrebbe subito il figlio, si è schierata proprio la madre di Biondo. La signora Pizzoli ha scritto una lettera che è stata pubblicata su Il Messaggero. Ecco cosa dice parte del testo di questa lettera: “Innanzi tutto le esprimo piena solidarietà riguardo la disgustosa aggressione verbale ricevuta da sua figlia. Sono rimasta, però, basita quando ho assistito al linciaggio mediatico a cui lei ha sottoposto mio figlio Simone, in arte Biondo, durante la trasmissione di Amici 17 di sabato 21 aprile. Sì, sono rimasta sconcertata quando ho visto che ha adottato con mio figlio lo stesso metodo cruento da lei stigmatizzato quando a subirlo è stata sua figlia. L’aspetto più deplorevole nel suo comportamento è che lei abbia approfittato della posizione privilegiata di donna di spettacolo, nonché giudice della trasmissione, per esercitare in modo crudele e immotivato quell’attacco ad un ragazzo di 19 anni. (…)”. La donna ha anche parlato del grave accostamento della figura del figlio ad un reato come quello del cyberbullismo.

Maria Mento