Figlio di due madri registrato all’Anagrafe. Esulta la sindaca del M5S

E’ Torino la prima città a riconoscere la nascita di un bimbo di una coppia omogenitoriale. Come ampiamente annunciato nei giorni scorsi, la sindaca Chiara Appendino ha portato a termine la sua volontà: nella giornata di oggi, infatti, è stato registrato nell’anagrafe del capoluogo piemontese il figlio di due mamme nato nel nostro Paese.

Il bimbo si chiama Niccolò Pietro, e grazie all’atto firmato dalla sindaca di Torino il piccolo viene riconosciuto come figlio di Chiara Foglietta, vicecapogruppo del Pd in consiglio comunale, e della compagna Micaela Ghisleni, bioeticista.

Chiara Appendino non nasconde una certa emozione per il riconoscimento ufficiale che rende Torino la prima città italiana a compiere questo passo. “Speriamo di aver generato, anche con il supporto del Coordinamento Torino Pride, l’avvio di un percorso che adegui l’attuale sistema normativo all’evolvere della società civile. Abbiamo contribuito a scrivere un pezzo di storia – dice la sindaca – È una di quelle giornate per cui vale davvero la pena ogni goccia di energia spesa per fare politica”.

“La città – ha aggiunto la Appendino – ha messo in pratica una soluzione che consentirà a tutte le coppie di persone dello stesso sesso con figli ad essere riconosciute come famiglie”. Per l’assessore comunale alle Famiglie, Marco Giusta, quello di oggi è stato “un gesto di libertà e gioia”.