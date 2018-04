Governo M5S – PD? Mattarella dà l’incarico a Fico

Il Capo dello Stato prosegue nel tentativo di individuare una maggioranza di Governo Dopo il fallimento della Casellati, alle 17 Sergio Mattarella ha convocato in Quirinale il presidente della Camera Roberto Fico: toccherà al pentastellato provare a far convergere alcune forze politiche, ovvero il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico.

Un incarico su cui Fico dovrà rispondere già entro la giornata di giovedì. Mattarella ha precisato che non sono giunte novità tra Lega e M5S. “Ho atteso altri tre giorni per registrare eventuali novità pubbliche, esplicite e significative nel confronto tra i partiti. Queste novità non sono emerse”.

Ma dal PD nessuna apertura: “Maggioranza impossibile”

“Mi metterò al lavoro da subito – ha dichiarato Fico – secondo me il punto fondamentale è che si deve partire dall’interesse del Paese. In particolare dal programma per l’interesse del Paese”.

Ma l’incarico affidato al pentastellato non sembra trovare grossi sbocchi. Il capogruppo PD a Palazzo Madama, Andrea Marcucci, ha riferito che i democratici ascolteranno Fico, ma ha ribadito che “non ci sono le condizioni minime per una maggioranza politica tra Cinque Stelle e Pd”.

Su tutte le furie Matteo Salvini. Per il leader della Lega, l’incarico al presidente della Camera è una presa in giro. “Dovremo tirarci su le maniche e provare a far da soli”, ha tuonato Salvini.