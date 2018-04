“I matrimoni dei miei amici mi sono costati la casa”: donna si indebita per partecipare a cerimonie- VIDEO

Georgina Childs e quelle 13mila sterline spese in matrimoni

Partecipare a numerosepuò comportare dei. Lo sa bene, una donna cheper poter partecipare a. La donna ha dovutoe la sua storia è stata raccontata da(Indipendent Telvision).

Pur di essere presente nel loro giorno più bello e non perdersi un attimo della loro felicità, Georgina Childs non ha esitato un istante e ha speso in pochi anni più di 13mila sterline in matrimoni. Ad un certo punto, però, l’accumularsi dei debiti l’ha messa di fronte ad un bivio: smettere di partecipare alle cerimonie o tornare a casa, a vivere con i suoi. La scelta di Gerogina è stata la seconda; dal momento che viveva lontano da casa, e che spostarsi aveva un costo, la donna ha messo in vendita il suo appartamento (anche per pagare i debiti contratti) ed è tornata ad abitare nella casa natia.



La sua storia è finita in televisione

La storia di Georgina Childs è finita in televisione e la donna è stata intervistata per il programma televisivo This Morning in onda sulla rete televisiva britannica ITV. Nel corso dell’intervista la donna ha parlato anche dei suoi genitori, che l’hanno riaccolta in famiglia, dicendo di loro che si tratta di persone tranquille e che non l’hanno presa a schiaffi per il suo comportamento. Continuando a parlare della sua “dipendenza dai matrimoni”, Georgina Childs ha rivelato che “alcuni dicono che dovrei iniziare a rifiutare gli inviti da qualcuno a cui non sono così vicino. È facile dirlo, ma non è così semplice rifiutare un invito.” Nonostante la donna abbia ammesso che il suo racconto abbia spinto altre persone a liberarsi dal peso della fatica economica sopportata per presenziare a certi eventi, ha dichiarato che non smetterà di partecipare alle cerimonie degli amici e che già per quest’anno ha già accettato ben sei inviti.

Maria Mento