Italia ha concesso la cittadinanza al piccolo Alfie

L’Italia ha concesso la cittadinanza al piccolo Alfie Evans, il bambino al quale doveva essere staccata oggi la spina. L’esecuzione del procedimento è stata fermata per “dei chiarimenti giuridici sulla sentenza”, in questo modo i ministri degli esteri e dell’interno, Angelino Alfano e Marco Minniti, hanno concesso la cittadinanza al bambino inglese. In questo modo Alfie potrà venire a curarsi in Italia.

Nella nota del governo si legge infatti che “In tale modo il governo italiano auspica che l’essere cittadino italiano permetta, al bambino, l’immediato trasferimento in Italia”.

Il Papa al padre di Alfie: “Tentare il possibile e l’impossibile”.

Stamattina, il giorno previsto per lo stacco dei macchinari di Alfie, la responsabile del bambin Gesù Mariella Enoch si è recata a Londra cercando l’impossibile, ovvero di tentate di portare in Italia Alfie.

Il Papa, a colloquio coi genitori del piccolo, aveva detto a Tom Evans, padre di Alfie, di tentare “il possibile e l’impossibile” per portare Alfie in Italia. Forse c’è una speranza.