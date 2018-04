Scontro tra due auto, pensionato perde la vita. Grave il fratello

Gravissimo incidente in Calabria. Lo schianto è avvenuto nei pressi di Rende, e precisamente nella contrada “Santa Rosa”, che si trova nella zona industriale della città. Nel tragico scontro ha perso la vita un pensionato di 73 anni, Antonio Panza, residente a Castiglione Cosentino.

L’uomo è stato subito soccorso e ricoverato nel vicino ospedale “Annunziata” di Cosenza. Ma ogni tentativo dei medici si è rivelato vano: l’uomo è deceduto poco dopo.

Nell’ospedale “Annunziata” del capoluogo calabro si trova ricoverato in Rianimazione anche il fratello di Antonio Panza, Ettore, anche lui coinvolto nel drammatico incidente.

Lievi ferite per i passeggeri dell’altra auto

La dinamica dello scontro non è stata ancora chiarita nel dettaglio. Le cause che hanno portato al violento sinistro sono ancora in fase di accertamento, ma stando alle prime ricostruzioni pare che i fratelli Panza, che viaggiavano a bordo di una Fiat “Panda”, si siano scontrati con una Ford Focus. A bordo dell’altra auto coinvolta si trovavano un uomo di 35 anni ed un ragazzo di 12. A loro è andata piuttosto bene: entrambi hanno infatti riportato ferite non gravi e guaribili in pochi giorni.

Come riportato dall’ANSA, i rilievi sul luogo dell’incidente sono stati effettuati dai vigili urbani di Rende, intervenuti insieme ai vigili del fuoco ed al personale del 118.