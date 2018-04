Giulia De Lellis al vetriolo: “Non basta ciò che mi è stato fatto…?”

Il web cerca una motivazione alla rottura tra Giulia De Lellis e Andre Damante

Dopo quasi due anni di relazione tra alti, bassi e polemiche (sopratutto durante la partecipazione dell’ex tronista al Grande Fratello Vip) la relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è finita. La coppia, nata dal programma tv ‘Uomini e Donne‘, era molto amata dal pubblico (principalmente di parte femminile) e il clamoroso annuncio della separazione ha creato una rete di illazioni sulla possibile causa della separazione. In questi giorni, infatti, sono stati molti quelli che hanno suggerito la possibilità di un tradimento da parte di Damante, con una ragazza che si è infatuata di lui durante una serata in discoteca, ma è lo stesso ex tronista che ha smentito l’indiscrezione: “Allora ragazzi continuo a leggere cattiverie gratuite su di me e sulla nostra storia. Leggo gente che inventa cose solo per prendere like. Giulia ed io ci siamo lasciati e noi sappiamo il motivo. Vi prego di stare nel vostro. Come mai tutto questo è venuto fuori solo dopo due anni? Fatalità”.

L’esplosione di rabbia di Giulia De Lellis

Nonostante l’intervento di Damante il chiacchiericcio e le congetture sulla rottura non si sono placate tanto da portare anche l’altra diretta interessata ad intervenire su Instagram per esigere rispetto in un momento umanamente difficile: “Parlate tutti senza sapere, poi parlate tutti dopo due anni. Come se non leggessi, come se non esistessi. Non basta quello che mi è stato fatto da chi pensavo mi amasse? SONO UN CAZ*O DI ESSERE UMANO. Avete una coscienza? Non si tratta di chiacchiere, qui si sta andando oltre ogni logica umana. Il fatto che io sia un personaggio pubblico non vi permette di farmi questo. Lasciatemi respirare!”. Lo sfogo di Giulia non lascia fuori l’ipotesi tradimento, ma invita semplicemente a lasciarla in pace.