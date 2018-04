“Ha mostrato ai suoi amici un nostro filmato intimo”: la vendetta della fidanzata è atroce

Una donna accusata di aver tagliato il pene del suo ragazzo con un paio di cesoie da giardino ha rivelato il motivo per cui lo ha fatto.

Brenda Barattini, 26 anni, ha dichiarato che il motivo dietro al suo gesto è stato perché il suo amante Sergio Fernandez, 40 anni, ha condiviso un filmato intimo con i suoi amici.

L’uomo ha perso il 90% del pene nell’aggressione a Nueva Corboda, Argentina, nel novembre del 2017.

Brenda è ora detenuta in attesa di un processo a seguito del suo arresto. Ha dichiarato ad un giornalista da dietro le sbarre: “Ho tagliato il pene, ma non completamente; l’ho ferito. Non hanno trovato il video, non so cosa sia successo“.

”Non volevo che gli accadesse nulla”

La donna non hai mai negato di essere stata lei ed ha aggiunto che l’uomo l’aveva ferita e che ciò che le aveva fatto non dovrebbe essere fatto a nessun essere umano.

La 26enne ha dichiarato che il danno che le ha causato ha avuto risvolti pesanti a livello psicologico su di lei, sostenendo che anche se la sua reazione non è stata perfetta, è stata comunque una reazione.

“Sono uscita a chiedere aiuto. Non volevo che gli accadesse nulla, inoltre, avevo paura del sangue”.

Uno degli avvocati dell’uomo mutilato, Felipe Trucco, ha detto che si è trattato di un incidente molto pericoloso e violento e che il suo cliente si trova in uno stato depressivo in attesa delle operazioni che devono ancora essere effettuate.

Barattini sta scontando la reclusione senza cauzione prima del processo e, a quanto pare, si è pentita della sua reazione.

Mario Barba