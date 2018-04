Tragico incidente sulla A20: motociclista si schianta contro guardrail e muore

Tragico incidente sulla A20, motociclista si schianta contro guardrail

I tentativi di soccorso

Poche ore fa, intorno alle 14, un tragico incidente sulla(A20) è costato la vita ad un motociclista. Secondo quanto riferito dai media locali il motociclista stava procedendo sul tratto autostradale in direzione di Milazzo quando, all’altezza di una galleria tra(provincia di Messina) ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere prima sul guardrail quindi sull’asfalto. Nell’incidente potrebbe essere coinvolto anche un furgone che si trovava subito dietro alla moto.

Sul luogo dell’incidente sono giunti i soccorsi con un elicottero, nonostante la tempestività, però, per il motociclista non c’è stato nulla da fare, il colpo ricevuto durante la caduta è stato troppo forte e non è stato possibile soccorrerlo. Al momento delle pattuglie della Polizia Stradale stanno gestendo il traffico per fare defluire la cosa che si è formata in seguito all’incidente e stanno esaminando il luogo del sinistro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Non è chiaro, infatti, se a far perdere il controllo al motociclista sia stato un contatto con un furgone che procedeva nella stessa direzione o si sia trattato di un errore da parte dello stesso. Nessuna notizia sull’identità del motociclista che al momento si dovrebbe trovare nell’obitorio dell’ospedale di Milazzo.

Foto d’archivio