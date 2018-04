Turista fa uno scherzo ad una scimmia ma gli si ritorce contro – Video

Turista fa uno scherzo ad una scimmia

Un turista asiatico in visita ad uno zoo si è avvicinato incuriosito alla zona di cattività delle scimmie nel tempio di Xitian, che si trova nella provincia cinese di Fujian. Quindi spinto dagli amici ha deciso di fare uno scherzo all’animale per spirito di goliardia. Avvicinatosi con calma alla povera scimmia, attento a non fare movimenti bruschi che la mettessero in allarme, il ragazzo ha sostato per qualche secondo davanti all’animale. Quindi, quando è stato sicuro che questa non si sarebbe mossa, con una mossa repentina l’ha spinta verso l’interno della zona recintata per farla cadere.

La reazione della scimmia ed il video virale

La goliardata, come spesso accade al giorno d’oggi, è stata ripresa dagli amici del ragazzo che lo osservavano divertiti mentre dava fastidio all’animale. Né il giovane turista asiatico né gli amici che lo riprendevano, però, immaginavano che la scimmia potesse essere reattiva al punto da vendicarsi repentinamente dello scherzo subito: come si vede nel video, subito dopo esser stata spinta, la scimmia si è rialzata con un riflesso impressionante ed insieme ad un’altra è uscita dal recinto cercando vendetta contro il ragazzo che le aveva fatto lo scherzo e costringendolo a correre verso un riparo per evitare di essere aggredito.

Ad accompagnare la scena ci sono le risate degli amici che sottolineano la giusta punizione per un gesto alquanto stupido. Il video è stato successivamente pubblicato sul web ed è diventato virale sui social. Il ragazzo non è uscito indenne, in una foto pubblicata in seguito all’accaduto, infatti, si vede come il suo volto e una delle sue mani siano stati sfigurati. Nulla di grave per fortuna, ma di sicuro il giovane ha compreso il perché non è saggio fare infuriare una scimmia.