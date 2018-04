Alleanza Pd-M5S, la risposta di Renzi sul possibile accordo

Continuano le consultazioni, il PD chiude all’alleanza

Il voto del 4 marzo ha portato ad una situazione molto simile a quella che si era verificata durante la precedente tornata elettorale, solo che questa volta ad avere la maggioranza dei voti non è il PD, bensì il Movimento 5 Stelle. Tuttavia, come saprete, questa maggioranza non è sufficiente a governare e in questi giorni si sta procedendo alle consultazioni al fine di trovare un’intesa (o contratto come lo ha definito Di Maio) con un’altra forza politica e formare un governo. Il primo candidato all’alleanza è stato Salvini, ma la proposta di abbandonare Forza Italia non è stata presa bene dal leader della Lega e per adesso siamo ad un nulla di fatto. Ecco allora palesarsi la possibile alleanza con il PD, possibilità che però viene ampiamente snobbata dai Dem.

Alleanza M5S-PD, Renzi: “I 5 stelle sono una baby gang”

Sin dagli esiti delle elezioni il PD ha dichiarato di non essere d’accordo ad un alleanza né con il Movimento né con il Centro Destra, posizione che è stata confermata in questi giorni da tutti i membri importanti del partito. Il primo ad opporsi a questa eventualità è stato l’ex segretario Matteo Renzi che alla domanda ha risposto in questo modo: “Questi non hanno capito che non mi faccio intimidire. Sono pronto a trattare pure con Belzebù, ma certo non ho paura di chi nelle trattative politiche si comporta come sul web, con i metodi delle baby gang”.

Chiusura totale anche da parte di Calenda, il quale ha detto chiaramente: “In caso di alleanza con il Movimento 5 Stelle mi dimetto”, persino l’ultimo premier Paolo Gentiloni ha negato che esista una possibilità di accordo definendola “Implausibile”. Intervistato da ‘Il Foglio’, Anzaldi ha parlato di coerenza e mantenimento della fiducia degli elettori: “Per tutta la campagna elettorale abbiamo detto ‘mai con gli estremisti‘ e ora ci alleiamo con chi non soltanto ci ha dato per cinque anni dei ladri, dei mafiosi e via insultando, ma ha anche un programma che è opposto al nostro?”.