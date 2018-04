Una donna di 62 anni si dà fuoco dopo essere stata truffata da un guaritore

Troppe persone si affidano sempre di più ai guaritori, persone che non hanno alcuna specializzazione medica e che non hanno alcun potere miracoloso che possa davvero fare regredire le malattie. Tantissimi ricorrono all’aiuto dei guaritori, forse per una cura palliativa o semplicemente per credere nell’impossibile. Ma non solo: le persone hanno perduto la fiducia nella scienza e nella medicina.

La donna era stata truffata da un guaritore

Ed è così che dobbiamo raccontare storie simili, che non vorremmo mai battere a mano: una donna di 62 anni si è data fuoco stamattina. Il luogo dove è accaduto il fatto è Poggibonsi, in provincia di Siena. La donna è morta poche oredopo al Centro Grandi Ustionati di Pisa.

La donna si era rivolta qualche mese addietro a un guaritore straniero. L’uomo, o la donna, non è ancora chiaro, si è rivelato essere una truffa e aveva prosciugato tutti i beni della signora.

Non le era rimasto più nulla, soltanto la sua preziosa vita

A lei non è rimasto soltanto che l’ultimo gesto, il gesto disperato di una persona a cui non era rimasto più nulla.

La donna ha scritto tutto in una lettera, indirizzata al comando dei carabinieri di Poggibonsi. Ovviamente, i carabinieri stanno valutando la salutazione e facendo tutti gli accertamenti del caso.