Squarciato dalle pale di un elicottero: missione di salvataggio finisce in tragedia – VIDEO

Smembrato dalle pale dell’elicottero di salvataggio

Un uomo è stato ucciso dalle pale dell’elicottero quando quest’ultimo si è ribaltato durante una drammatica missione di salvataggio.

Un terrificante filmato ha catturato il momento in cui l’uomo e un altra persona stavano venendo salvati dopo che il loro elicottero si era schiantato in una parte remota del distretto sud-occidentale di Cauca, in Colombia.

Entrambi gli uomini erano rimasti bloccati su di una collina per sette giorni dopo che il loro elicottero si era rotto a causa di problemi tecnici.

Erano riusciti a sopravvivere per una settimana prima che inviassero un altro elicottero per trovarli e recuperare il loro velivolo schiantato, il quale portava con sé attrezzature di valore.

L’uomo è rimasto ucciso durante la quinta missione di salvataggio dopo quattro missioni riuscite per recuperare l’attrezzatura.

La dinamica dell’incidente

Il generale dell’esercito colombiano Jorge Herrera ha dichiarato a ‘WRadio’ che non c’è modo di conoscere le “conseguenze devastanti” della quinta missione.

Il video mostra due tecnici in piedi accanto ai resti del loro elicottero abbattuto, agitando le mani per dirigere l’elicottero di salvataggio in modo sicuro a terra. La vittima, Ivan Andrés López Londoño, può essere vista in bianco con le braccia in aria mentre l’elicottero scende verso di loro. Improvvisamente, l’aereo si inclina di lato e si ribalta, colpendo López Londoño con le lame rotanti del velivolo.

López Londoño, che lavorava come responsabile della manutenzione della compagnia elicotteristica, è morto sul posto. Il pilota ha subito una lesione al polso quando l’elicottero si è rovesciato, ed è stato trasferito in ospedale.

Le autorità locali hanno avviato un’indagine per stabilire la causa dell’incidente, che ha avuto luogo domenica scorsa.

Mario Barba