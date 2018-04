Superenalotto LIVE, estrazione giovedì 26 aprile 2018: seguila con NewNotizie.it

Dopo la vincita record di Caltanissetta (con un fortunato / una fortunata che ha centrato il 6, vincendo oltre 130 milioni di euro!), il jackpot riprende a crescere e nell’estrazione di oggi giovedì 26 aprile 2018 sono 26.600.000 gli euro in palio (si tratta del quinto concorso senza massimo premio).

Nel precedente concorso SuperEnalotto, nessun 6, un 5+1 da 530.811,06 € e cinque ricchi 5 (da 57.164,27 €).

Di seguito la combinazione vincente dell’ultima estrazione.

La combinazione vincente della estrazione del 24 aprile 2018 (concorso n.49/2018) del Superenalotto

Numeri vincenti 44-41-82-75-67-31

Numero Jolly 39

Numero SuperStar 5

Ricordiamo come sempre come la probabilità di vincita per il premio di categoria maggiore del SuperEnalotto di 1 su 622.614.630: secondo le statistiche, infatti, è più probabile precipitare a bordo di un aereo o di uscire con una super top model o di esordire in Serie A (o eventi analoghi: tutto, insomma, molto improbabile). Giocate quindi con estrema moderazione.

