Camion si ribalta sulla A14, morto il conducente

Grave incidente sulla A14 all’altezza di Vasto

Un tragico incidente stradale sul tratto della A14 che conduce da Vasto Sud a Vasto nord è costato la vita ad un autista di camion, intorno alle 23 di ieri notte. Secondo quanto riferito dalle fonti locali l’autista stava procedendo sul tratto stradale quando, per cause ancora da stabilire, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato ostruendo entrambe le corsie. Il forte urto con l’asfalto e le barriere ha fatto si che l’abitacolo del camion si accartocciasse intrappolando il guidatore al suo interno.

Il tentativo di soccorso ed il decesso dell’autista

Immediato l’arrivo dei soccorsi, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli operatori del 118 e le pattuglie della polizia stradale. Queste ultime si sono occupate di recintare la zona dell’incidente e deviare il traffico all’uscita precedente per permettere ai soccorsi di operare. Inutile, purtroppo, il tentativo di rianimazione dei sanitari dopo un tentativo hanno dovuto dichiarare il decesso dell’uomo. Il tratto è rimasto chiuso per diverse ore, prima per permettere il recupero del corpo dell’autista e poi per permettere ai Vigili del Fuoco di rimuovere il camion dal tratto stradale.

Foto d’archivio