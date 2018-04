Coppia di anziani muore a distanza di poche ore l’uno dall’altra. “E’ come se si fossero parlati”

Una storia che stringe il cuore e che testimonia tutto l’amore tra due anziani. A poche ore di distanza l’uno dall’altro, hanno lasciato questo mondo Vittorina Turra e Marcello Setti. Lei 81 anni, lui 74, hanno vissuto insieme per più di vent’anni, condividendo l’età adulta e poi la vecchiaia. Quando si sono conosciuti Marcello era celibe, mentre Vittorina veniva da un precedente matrimonio che le aveva dato due figli.

Purtroppo, negli ultimi tempi le condizioni fisiche di entrambi hanno cominciato a peggiorare. Gli acciacchi della vecchiaia si sono fatti sempre più insistenti, tanto che si è reso necessario il ricovero. Vittorina e Marcello si trovavano nello stesso ospedale, ma in due stanze diverse.

La donna è morta a poche ore dal funerale del compagno

L’81enne era malato da molti mesi, e negli ultimi giorni i familiari avevano intuito che ormai mancava poco. Vittorina non era a conoscenza delle condizioni del suo amato compagno. Domenica mattina il cuore di Marcello Setti si è fermato per sempre. L’anziano se n’è andato senza riuscire a salutare per l’ultima volta Vittorina, che si trovava solo qualche stanza più in là.

A poche ore dal funerale di Marcello, la 74enne ha accusato un malore, nonostante non sapesse nulla di quanto accaduto. Come confermato dai medici, le sue condizioni non erano affatto critiche. Ma anche lei se n’è andata, e come scrive Brescia Today, “è come se si fossero parlati”.