Il figlio di Matteo Renzi gioca a calcio: già un provino con il Genoa

Sono ore complicate per Matteo Renzi. Il PD, attualmente guidato da Maurizio Martina dopo le dimissioni dell’ex premier da segretario, sembra intenzionato ad accettare la “corte” del Movimento 5 Stelle per la formazione del nuovo governo.

Renzi non appare affatto contento di questa mossa, dato che non può dimenticare l’atteggiamento tenuto dai pentastellati nei confronti del suo esecutivo.

Ma da Genova arriva una notizia che farà certamente piacere a Renzi e a tutta la sua famiglia. Il figlio Francesco, primogenito di Matteo, classe 2001, ha svolto un provino con il Genoa. Lo ha rivelato il quotidiano “Il Secolo XIX”. Francesco Renzi è rimasto in prova un paio di giorni con gli Allievi Nazionali della gloriosa società rossoblu allenati da mister Luca Chiappino.

Francesco Renzi è capocannoniere negli Allievi Regionali

Qualcuno penserà che il 17enne abbia ricevuto la classica raccomandazione o che abbia trovato le porte spalancate (non quelle del campo da gioco…) per essere “il figlio di Renzi”. Ma a dirla tutta, Francesco ha dei numeri di tutto rispetto: il giovane, che gioca come centravanti, ha già siglato molti gol nella società dilettantistica fiorentina dell’Affrico, tanto da risultare convocato nella nazionale under 17 dilettanti. Francesco Renzi è anche capocannoniere nel girone C degli Allievi Regionali. Insomma, un provino più che meritato.