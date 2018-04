Milano, una notte da incubo. Due uomini assassinati, studentessa accoltellata

Una notte da incubo. E’ quella vissuta dalla città di Milano, interessata da tre casi di cronaca molto gravi. Due persone sono decedute, mentre una giovane è stata aggredita a coltellate mentre faceva rientro a casa.

Nella serata di giovedì, in Via Padova, un uomo di nazionalità romena è stato aggredito per strada e ha ricevuto un violento colpo in testa. L’uomo, che aveva 43 anni, è stato subito trasportato all’ospedale San Raffaele, ma è deceduto intorno all’1:30 per emorragia cerebrale. Pare che a colpirlo sia stato un altro straniero, fuggito subito dopo l’aggressione.

Accoltellata una studentessa durante una rapina

Nel corso di una rapina in Via Settembrini è rimasto invece ucciso un bengalese di 23 anni. L’uomo è stato raggiunto da una coltellata al torace intorno alle 2:15 della scorsa notte. La vittima è stata trasportata all’ospedale Niguarda, ma tutti gli sforzi dei medici si sono rivelati vani. I carabinieri hanno raccolto le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona, nella speranza di individuare l’assassino.

Infine, momenti di terrore per una giovane di 21 anni, iscritta all’Università Cattolica, che è stata aggredita da due uomini – probabilmente nordafricani – che volevano rubarle lo smarthpone. La studentessa è stata accoltellata verso le 3:30 a poca distanza da Piazzale Loreto. La 21enne è giunta all’ospedale Città Studi in codice rosso, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.