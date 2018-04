Portano la bimba di 4 anni in ospedale per un’infezione al braccio. La scoperta è incredibile

Portano la bimba di 4 anni in ospedale per un’infezione al braccio....

Una bimba di quattro anni, conosciuta solo con il soprannome Le Le, è stata portata in ospedale dai genitori dopo che hanno notato l’anello rosso che le cingeva il braccio.

Ai sanitari hanno riferito che non si erano resi conto del fatto che la fascia elastica si fosse conficcata nel suo braccio destro, con la pelle che ormai la stava rapidamente avvolgendo. Le Le, della contea di Linquan, nella provincia orientale cinese di Anhui, è stata portata dai medici all’inizio dell’anno. Tuttavia gli esperti non sono riusciti a identificare la patologia, diagnosticandola come infezione o allergia.

La mamma e il papà di Le Le hanno quindi deciso di portarla all’ospedale pediatrico della Scuola di Medicina dell’Università di Zhejiang a Hangzhou, capitale della vicina provincia di Zhejiang, dopo che le condizioni della piccola erano chiaramente peggiorate. Una volta lì, il dottor Ye Wensong ha detto loro che la “crescita” del braccio era probabilmente causata da una fascia elastica.

Il dottore: “Non è la prima volta”

Stando a quanto riferito dai media locali, i genitori non credevano alla teoria del dottore, ma hanno accettato di lasciare la figlia in ospedale per ulteriori analisi e trattamenti. Le risonanze effettuate sul suo braccio destro hanno rivelato quello che sembrava essere un corpo estraneo sotto la sua carne. La successiva operazione ha poi permesso di individuare l’elastico.

“Ad alcuni anziani piace legare sottili corde rosse intorno ai colli, ai polsi o alle dita dei bambini perchè sono convinti che portino fortuna, ma la pratica comporta dei rischi”, ha detto il dottor Ye, che sta seguendo la piccola. “Le fasce elastiche possono nascondersi facilmente nella pelle del bambino”.