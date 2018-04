Rita Dalla Chiesa e il ricordo di Fabrizio Frizzi: “Mi stanno massacrando”

Sta avendo particolare eco uno scambio di battute su Instagram tra Rita Dalla Chiesa e Francesca Fialdini: ai margini di un video pubblicato dalla conduttrice de ‘La vita in diretta’ volto a ricordare Fabrizio Frizzi (uno stralcio di un’intervista realizzata il 19 settembre 2017, con un “Ci manchi amico” a corredo), Rita Dalla Chiesa ha scritto un messaggio abbastanza polemico rivolto ai detrattori, ultimamente accanitisi contro di lei.

La ex moglie dell’amato conduttore, infatti, ha ricordato Fabrizio Frizzi più volte, anche per l’amicizia che continuava a legarli nonostante il matrimonio con Carlotta Mantovan, ma i fan pare non abbiano apprezzato le sue uscite. E la Dalla Chiesa ha scelto di sfogarsi commentando il video postato dalla Fialdini: “Pensa che io non posso nemmeno nominarlo… I social (soprattutto quelli di un famigerato fan club!!!) mi stanno massacrando… Fatelo voi amici anche per me”.

Nello specifico, però, i social hanno mostrato la propria solidarietà. E anche la Fialdini non s’è potuta esimere: “Non ho parole tu però Rita sei una donna libera e lo sei sempre stata. E molto rispettosa. Tu e Fabrizio avete saputo costruire un rapporto duraturo, sincero, profondo e bello anche dopo. Cosa rarissima. Continua a vivertelo così, come ti senti, come avete scelto insieme”.