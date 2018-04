Caso Madelaine McCann, il rapitore potrebbe aver tentato di rapire un’altra bambina

della piccola Madelaine McCann, conosciuta semplicemente come Maddie, a distanza di quasi undici anni non è mai stato risolto. Adesso la testimonianza di un uomo spagnolo potrebbe riaprire le speranze: questo papà ha riconosciuto nell’identikit il potenziale sospettato.

Le rivelazioni su di un fatto accaduto 17 anni fa

17 anni fa il nuovo testimone, uomo d’ affari galiziano di nome Andrés, si trovava in un hotel di Abrantes (Portogallo) insieme alla moglie e alle sue figlie di 5 e 13 anni. Qui una delle bimbe sarebbe scampata ad un rapimento: a tentare il ratto lo stesso uomo che avrebbe poi rapito Madelaine McCann sette anni più tardi. Andrés ha affrontato l’uomo, che era entrato nella stanza delle piccole, e lo ha fatto fuggire. Nel 2013 ha subito riconosciuto il rapitore dall’e-fit (tecnica elettronica d’identificazione facciale) rilasciato dalla Polizia.

Il rapitore si è presentato come un gentiluomo ben vestito

Il rapitore si è presentato al cospetto di Andrés e si è complimentato per le sue bellissime figlie. Il testimone lo ha descritto come un uomo elegante, un specie di gentleman inglese dai capelli perfetti. L’uomo, 45 anni, stava sorseggiando un gin tonic ed era l’unico ospite dell’albergo- per quella sera- oltre alla famiglia di Andrés. I componenti di quest’ultima sono successivamente stati divisi, e le bambini sono state sistemate in una stanza attigua a quella del misterioso gentleman. Ed ecco i fatti salienti: Andrès è stato svegliato da una chiamata fatta dalla figlia maggiore che, in preda al panico, lo avvertiva che l’uomo era entrato nella loro camera. Lo spagnolo è corso dalle sue figlie e ha atteso il ritorno dell’uomo, che si è fatto vivo dopo pochi minuti. In sua discolpa il sospetto ha affermato di voler controllare le bambine, salvo poi scomparire senza lasciare tracce. “Non so se quell’uomo nella foto abbia rapito Madeleine ma per me è l’uomo che ha cercato di prendere mia figlia”, ha affermato Andrés ai microfoni de la Voz de Galicia. I portavoce dell’albergo, per contro, ha dichiarato che si trattava di un cliente abituale che amava i bambini e non faceva loro del male.

Maria Mento