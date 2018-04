GF15, le prime coppie scoppiano: Moric lascia Favoloso con un messaggio

L’addio di Nina Moric a Favoloso: il messaggio è sui social

La convivenza all’interno della casa delpuò mettere duramente alla prova i concorrenti. Come è stato per le altre edizioni del reality, così anche la 15esima edizione- da poco iniziata- sta già mettendo in lucedi possibili, future,. I protagonisti, però, non sono certo di secondo piano: lui è, compagno di, e la famosa showgirlla sua vicinanza a

All’interno della casa del GF15 l’aria sta per diventare ancora più pesante. L’ingresso dell’uragano Aida ha già sconvolto le carte in tavola, e si parla addirittura di bullismo nei suoi confronti. Tre inquilini della casa rischierebbero, per questo, l’espulsione. Dal punto di vista sentimentale, invece, spiccano il presunto tradimento di Simone Coccia con Lucia Bramieri e una vicinanza molto sospetta di Luigi Mario Favoloso a Patrizia Bonetti. Proprio questi ultimi stanno tenendo banco nelle ultime ore. Il motivo? Si sopporta soltanto fino ad un certo punto, e Nina Moric ha superato la soglia della sopportazione. La famosa showgirl ha fatto sapere, tramite un post pubblicato sui social, che è sua intenzione interrompere il rapporto con Favoloso. “Gli auguro ogni bene lontano da me. Senza alcun rancore. Ora voglio pensare solo a me stessa e soprattutto alla mia serenità, pregando il Signore che finalmente posso abbracciare il mio adorato figlio Carlos”, ha scritto la Moric.

Nina Moric non entrerà nella casa: nessun confronto con Favoloso

Una storia d’amore, durata 4 anni, che sembrava aver raggiunto una sua stabilità. Invece pare che sia bastato davvero poco per rovinare tutto, e la Moric è apparsa visibilmente delusa dal comportamento del suo compagno. Nina Moric è stata interrogata da molti dei suoi followers sui suoi sentimenti per Favoloso ed ecco quello che ha risposto: “Voglio soltanto rispondere a tutti quelli che mi chiedono se lo amo ancora. Sarei un’ipocrita se dicessi che in quattro anni i miei sentimenti sono cambiati. Ma alla fine la ferita si cicatrizzerà. La vita continua”. L’amore non è finito, ma questo, ovviamente, da solo non basta. A chi le ha chiesto se entrerà nella casa del GF15 per un confronto diretto, Nina Moric ha detto che non ne ha alcuna intenzione.

Maria Mento