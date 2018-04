Guai per Massimo Boldi: la sua compagna immortalata con un altro uomo

Da diverso tempo le voci di un rapporto in crisi tra Massimo Boldi e Loredana De Nardis si erano fatte sempre più largo. Finora le indiscrezioni sembravano relegate al comune gossip, ma alcune foto emerse nelle ultime ore sembrano dare il colpo finale alla storia d’amore tra l’attore milanese e la 43enne.

Loredana De Nardis è stata infatti immortalata tra le braccia di un altro uomo, un 70enne di Castiglione della Pescaia. I due si trovavano in strada, ma si sono successivamente recati presso un ristorante, dove hanno cenato a lume di candela. Se non è una prova che certifica la rottura tra la donna e Boldi, poco ci manca.

I due si sono conosciuti nel 2004

Massimo Boldi ha conosciuto la sua attuale compagna nel 2004, non molto tempo dopo la morte di sua moglie, Marisa Selo. All’inizio era partita come una semplice amicizia, ma pian piano i due hanno capito che c’era qualcosa di più, come ha raccontato lo stesso comico in un’intervista rilasciata tre anni fa a Vanity Fair.

“Eravamo due disperati, un momento difficile per entrambi, ci siamo dati conforto a vicenda. Non avrei mai immaginato che potesse succedermi”.

Grazie a questa unione, la De Nardis abbandona gli spettacolini hard e comincia a lavorare con Mediaset, ottenendo diversi ruoli nei classici cinepanettoni natalizi. L’ultima apparizione risale al 2017, nel lungometraggio “Natale da Chef”.