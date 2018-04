“Se non ci fossero i disabili avremmo più soldi…”: le parole del Presidente Musumeci che indignano- VIDEO

. Questo il riassunto di parte del discorso tenuto all’ARS dal Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci. Il Presidente ha tentato di discolpare il suo governo dalle gravi mancanze finanziarie a cui devono sopperire molti settori dell’economia e dello sviluppo siciliano, affermando che appunto i disabili calamitano gran parte del denaro disponibile. Le sue parole, però, hanno scatenato feroci polemiche.

I disabili gravissimi e le famiglie si “accaparrano” 220 milioni di euro

Le parole incriminate sono state pronunciate da Nello Musumeci nella Sala d’Ercole, al momento di presentare il quadro sulla Finanziaria. Ecco le parole del Presidente: “Questo capitolo non esisteva lo scorso anno: lo abbiamo dovuto inventare. È il capitolo dei disabili gravissimi. È colpa del Governo Musumeci se gli uffici dicono che in Sicilia ci sono oltre 12mila disabili gravissimi? È colpa del Governo Musumeci se per poter assistere, contribuire alle famiglie che assistono i disabili gravissimi, servono 220 milioni di euro? Se non ci fossero stati i disabili gravissimi molte famiglie non avrebbero dovuto subire un colpo in fronte e avremmo forse potuto disporre di qualche decina di milioni in più per collocarli in settori attualmente carenti di disponibilità finanziare. (…)”. Musumeci ha sottolineato, nel suo discorso, che il numero dei disabili a cui il denaro disponibile deve far fronte è aumentato rispetto alle legislature passate, con un incremento di ben 9mila unità.

L’ira delle associazioni contro Musumeci: “Chieda scusa”

La replica e la rabia delle associazioni che nascono e vivono nell’ambito del mondo della disabilità non si sono fatte attendere e si sono espresse a mezzo social. “Si vergogni e faccia pubblica ammenda non per le parole ma per il senso di quello che vogliono trasmettere: odio sociale nei nostri confronti. Per garantirsi una maggioranza politica non ci aizzi il popolo contro”. Questa è l’idea del comitato #Siamo Handicappati No Cretini, che ha quindi preteso che arrivino le pubbliche scuse di Musumeci. Secondo il comitato, l’attacco di Musumeci sarebbe arrivato con un preciso scopo politico: quello di mantenere la maggioranza inseno al Consiglio Regionale. Questo quanto si legge in parte della nota pubblicata: «Il fondo per la non autosufficienza non lo ha inventato il suo governo, ma quello precedente. Per quanto riguarda l’istituzione del capitolo è conseguenza diretta amministrativa dell’istituzione del fondo già dal maggio dell’anno scorso. È un adempimento contabile di continuità amministrativa ed è un obbligo degli uffici Bilancio. Non si capisce che cosa si sia dovuto inventare il governo Musumeci. Forse si deve inventare l’ordinaria amministrazione? (…)», sbugiardando- in sostanza- quanto detto da Musumeci e cioè che la sua legislatura ha dovuto creare un bilancio per i disabili.

Maria Mento