Toccante tributo al piccolo Alfie, il gesto emozionante fa il giro del mondo

Il gesto simbolico dei palloncini per Alfie

Migliaia di palloncini hanno preso il volo davanti all’Alder Hey Hospital, per salutare il piccolo Alfie Evans, scomparso nella notte del 28 aprile dopo che i medici hanno deciso, cinque giorni prima, di staccare i macchinari per la respirazione artificiale che lo tenevano in vita. Alfie ha però lottato, resistendo diversi giorni, finchè il suo corpo non ha retto più: sono stati i due genitori a comunicarne la morte in due distinti messaggi postati su Facebook ed immediatamente centinaia di persone, molte delle quali si trovavano già presso il nosocomio di Liverpool, hanno raggiunto la struttura per dare l’addio al piccolo.

Poi il gesto simbolico ed emozionante: gonfiare migliaia di palloncini blu e fucsia lanciandoli in cielo in suo tributo e urlando il suo nome. Per rendere omaggio al bambino scomparso a soli 23 mesi e la cui storia ha fatto il giro del mondo, è stato allestito uno spazio ad hoc a Springfield Park, non distante dall’ospedale: è qui che sono stati lanciati i palloncini e che, per l’intero week-end, le persone potranno portare fiori, lettere, giocattoli ed altri piccoli oggetti in memoria di Alfie. Poche ore prima l’ospedale ha infatti pubblicato una comunicazione a riguardo: “siamo certi che in tanti vorranno rendere omaggio ad Alfie e mandare messaggi di supporto a Kate e Tom”.

Daniele Orlandi