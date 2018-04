Violento schianto tra auto e scooter, 17enne perde la vita

Uno schianto tremendo ed estremamente violento, che non ha lasciato scampo ad un giovane minorenne. E’ accaduto a Roma, teatro di un grave incidente stradale avvenuto la mattina del 28 aprile in via della Pineta Sacchetti: il sinistro ha coinvolto un’auto ed uno scooter, che si sono scontrati all’altezza dell’incrocio con via di Villa Maggiorani, a poca distanza dal Policlinico universitario Agostino Gemelli.

La dinamica dell’incidente

Il ragazzo in sella allo scooter Aprilia, un 17enne, è stato sbalzato a terra dopo lo scontro con una Renault Clio, rimanendo gravemente ferito. Sul posto è giunta in poche ore un’ambulanza per trasportare urgentemente il ragazzo nel vicino ospedale dove purtroppo i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Al momento la dinamica dell’incidente, avvenuto intorno alle 9 del mattino, è ancora da accertare: se ne stanno occupando gli agentidel XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno raccolto una serie di rilievi scientifici che permetteranno di accertare eventuali responsabilità.

La possibile causa della morte del 17enne

Stando a quanto emerso da una prima ricostruzione, il giovane potrebbe aver urtato contro un palo dopo lo scontro con l’automobile. La circolazione ha subìto rallentamenti nel tratto di via della Pineta Sacchetti nel quale è avvenuto l’incidente, per permettere a soccorritori ed agenti di intervenire.

