La ricetta per vivere a lungo? Tre ultracentenarie ci svelano il loro segreto

Il segreto di una vita lunga e felice

Il segreto per raggiungere i 100 anni è semplice: rimanere single.

Almeno, questo è ciò che sostiene la centenaria Lucy Watson. La donna ha compiuto 100 anni la scorsa domenica e dice che vivere una vita senza legami, libera dalle catene del matrimonio, l’ha aiutata a vivere una vita lunga e felice.

“Ho avuto modo di viaggiare e ho avuto un sacco di fidanzati“, dice. “È molto meglio che avere un marito. Perché far finire il divertimento?”.

Le piaceva viaggiare per Los Angeles come una donna sola e libera, guardare “le persone belle da tutto il mondo” e ballare.

“Non importa che tipo di musica sia, devo sempre muovere i fianchi ed entrare in un ritmo“.

“Il modo migliore per fare esercizio è farlo mentre ti diverti”. Lucy non ha mai bevuto alcol, preferendo invece bere Sprite e Pepsi. E non si è mai risparmiata sui dolci. “Il mio vero amore sono le cheesecake. I piaceri della vita sono fatti per per essere assaporati“.

Lucy si unisce ad un gruppo di altre cinque centenarie del ‘Dr Susan Smith McKinney Nursing & Rehabilitation Centre‘ di East Flatbush, Brooklyn. Caroline Binns è una di quelle che ha compiuto 100 anni lo scorso maggio e a suo tempo ha respinto cinque proposte di matrimonio.

“Preferirei essere lasciata in pace, non a pezzi“, racconta al New York Post. “Erano tutti uomini molto gentili, ma non avrei sopportato lo stress”.

Mario Barba