Le Iene a gamba tesa su Fico: auto blu e colf in nero?

Le stime dell’Inps e dell’Inail dichiarano che quasi la metà di colf e badanti lavora in nero. Lo scoop del ‘Le Iene’, in onda questa sera su ‘Italia 1’, potrebbe mettere in difficoltà il neoeletto presidente della Camera, Roberto Fico, proprio su questo argomento.

Assediato dalle domande dei due inviati delle Iene, Antonino Monteleone e Marco Occhipinti, riguardo la presenza di una domestica “non in regola” in casa sua, Roberto Fico la definisce come una “cara amica” e, specifica, non c’è nessun rapporto di lavoro tra di loro.

Grazie ad una telecamera nascosta, però, le Iene sono riusciti a documentare la versione della presunta “domestica”, Imma, la quale invece afferma che lavora regolarmente in casa di Fico da tempo.

L’intervista con la telecamera nascosta

Iena: “Anche tu abiti qui?”

Imma: “No, io lavoro qua. Faccio la babysitter.”

Iena:” Vabbè però hai il contratto, no?”

Imma: “Sì, questo sì. Ci tengono molto a queste cose”.

Queste dichiarazioni cozzerebbero con la versione di Fico, il quale sostiene che “è una vicina, abita dove abita Yvonne (la moglie di Fico n.d.r.), è una carissima amica e si aiutano a vicenda”.

“Ho una collaboratrice domestica in questa casa a Roma, assunta con regolare contratto” afferma Fico, ma alla domanda della Iena che chiede se ve ne fossero nella casa in cui vive a Napoli, risponde: “No, non ce ne sono.”

Iene: “Quindi i contributi te li pagano?”

Imma: “Sì”

Fico: “Ma quali contributi? Se ci fosse un rapporto di lavoro tra Imma e Yvonne ok ma…”

Imma: “Faccio i turni da mezzogiorno alle 3 e dalle 6 alle 7 e mezzo. Dal lunedì al venerdì.”

