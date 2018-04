L’Oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali dal 30/04/2018 al 06/05/2018

Dal dodicesimo al decimo posto: crolla il Cancro

Aprile sta volgendo al termine e sta per lasciare spazio al mese di maggio. Quali sarannoin questa settimana di passaggio? Scopriamolo, ancora una volta, con la classifica domenicale dell’

Cancro (12). Qualche tribolazione per voi del segno del Cancro. Vi ricordo sempre che l’anno è faticoso, non vi regala le cose, ma alla fine porterà un vantaggio. Ci sono, però, sempre una grande ansia o piccole insicurezze. Certe situazioni che avete portato avanti hanno grandi difficoltà nell’emergere o si sono bloccate: potrebbe trattarsi di un grande progetto che non riuscite a portare avanti o di proposte di lavoro che aspettate ma non arrivano. Le cose che non volete più affrontare avranno una chiusura. Da lunedì a mercoledì avete una buona luna, ma nel weekend siate tranquilli e non agitiate le acque (anche in amore). Non sarà facile tagliare ma state andando verso un grande futuro;

Capricorno (11). State vivendo una forte conflittualità. Giovedì sarà una giornata buona ma la settimana parte con qualche tensione di troppo. State cercando di incollare i cocci che si sono rotti a marzo. Il 2018 è un grande anno e vi permetterà di crescere. Spesso voi crescete quando soffrite o quando vi trovate a superare delle difficoltà. Attenzione alle vicende di tipo economico e alla rabbia. Marte e Saturno sono nel vostro segno: questo porta consapevolezza di ciò che sapete fare ma anche nervosismo. Maggio sarà un mese molto importante;

Ariete (10). L’Ariete è un altro dei segni cardinali che è in trasformazione. Potete avere qualcosa in più ma siete in condizioni di “part-time”, che sia il campo lavorativo o quello amoroso. Quello che state vivendo adesso non riuscite a proiettarlo nel futuro, ma vrete comunque delle piccole soddisfazioni legate al quotidiano. Siete più curiosi rispetto agli anni passati e avete voglia di fare qualcosa di importante. Le giornate del 4 e 5 maggio saranno complicate per l’amore;

Dal nono al settimo posto: il Toro perde un po’ di terreno

Vergine (9). La Vergine cala un pochino. Dovete lottare con perplessità sentimentali, a causa di una Venere dissonante. Siete un pochino in dubbio. È probabile che, se dobbiate fare cose importanti entro l’estate (come andare a convivere), vi stiate chiedendo se state con la persona giusta. Attenzione nei rapporti con Ariete, Capricorno e Cancro che sono i segni più nervosi in questo momento. Per quanto riguarda la salute fisica, da febbraio state curando piccoli fastidi forse di natura psico-somatica.;

Pesci (8). La settimana inizia con qualche perplessità e siete legati, come situazione, al segno della Vergine. Siete molto stanchi e provati a livello fisico. Ci sono dei Pesci che hanno accettato posti di responsabilità, e che sono stressati, e quei Pesci che si sono fermati perché nel 2017 si sono chiuse porte che non avete voluto riaprire. La capacità di azione e di vedere le cose che avete esiste quando siete stimolati. Quelli che si sono sentiti abbandonati l’anno scorso potrebbero vivere con un senso di pigrizia conservativa, rischiando di perdere un grande cielo. I Pesci che si danno da fare avranno grandi risposte: siete voi l’ago ella bilancia. Nel weekend anche l’amore può tornare a sorridere;

Toro (7). Il Toro ha un cielo importantissimo, soprattutto a maggio. Da chi risolve problemi a chi agisce in maniera diversa per cambiare la sua vita, molti Toro si sono accorti che alcune situazioni stanno cambiando. I Toro che fanno tanto sono quelli che hanno un pizzico di coraggio in più, visto che il Toro di base è conservatore. Molte delle vostre sicurezze sono da conquistare ed è possibile che qualcuno faccia il passo più lungo della gamba. Grande cielo nel weekend. Seguite il vostro istinto, con razionalità e impegno. State ritrovando il centro di voi stessi;

Dal sesto al quarto posto: risale lo Scorpione

Gemelli (6). Sempre in buona lena. Siete un po’ più estrosi, più innamorati, più belli. Avete Venere nel segno. Siete molto più pimpanti. Giovedì e venerdì giornate un po’ più conflittuali ma la settimana vi da’ una bella luce. I Gemelli hanno grande capacità di divertire gli altri e renderete gli altri partecipi del vostro entusiasmo. Avete bisogno di stimoli. Domenica prossima giornata importante;

Acquario (5). L’Acquario è un altro segno che recupera molto, a parte l’inizio settimana con la Luna un po’ storta. Sarà protagonista dei cambiamenti che sta vivendo il Toro, ma saranno più drastici. Vi sentite pronti a fare delle cose un pochino da folli. In questo periodo chi sta con un Acquario dovrebbe renderlo più responsabile. Ci sono ancora dei problemi economici da recuperare, ma Venere è nel segno. È un momento di forza per le relazioni che hanno giù qualche anno di vita;

Scorpione (4). Voi dello Scorpione avete sempre questa visione un po’ particolare della vita. Siete intelligenti, avete un’intuizione particolare, ma avete bisogno di persone che vi diano una scossa in positivo. Avete dei momenti in cui vedete il lato più duro della vita. il cielo è più forte dal punto di vista emozionale. Da giovedì a sabato giornate importante per dialogare col partner. Già da maggio inizierete a conciliarvi con la persona amata, se avete avuto problemi di poco conto in passato. Giove favorisce le gravidanze. Dovete mettere a posto le cose dal punto di vista fisico;

Il podio dell’oroscopo di Paolo Fox: la Bilancia cede il testimone al Leone

Sagittario (3). Bel cielo per il Sagittario. Avete voglia di fare. Ci sono, per voi, due appuntamenti importanti con le stelle: in estate ed in autunno. Da cosa nasce cosa, quindi qualcosa che magari non vorrete fare in estate andrà fatta perché porterà fortuna più in là. Giovedì e venerdì saranno le giornate migliori della settimana. Siete solo un po’ confusi per i sentimenti perché siete concentrati sul lavoro o su cose di carattere pratico. Ci potrebbero essere dei disagi o i vostri progetti potranno non andare di pari passo con quelli del partner;

Bilancia (2). Continua il vostro momento interessante. Avete un grande momento di forza, nonostante Saturno e Marte siano dissonanti. Avete la forza di chiudere tutto quello che non va. Il cielo è molto chiaro e- anche se siete nervosi- sapete dove dovete agire per stare meglio. Questa visione merita un secondo posto. Venerdì e sabato giornate conflittuali. Il cielo è buono per l’amore, ma dovete chiarire qualcosa che torna dal passato. Qualcuno ha avuto delle gratifiche e la possibilità di fare qualcosa di meglio;

Leone (1). Grande momento per il Leone che da giovedì avrà un bel cielo. Ottimo cielo per i progetti in vista dell’estate e per l’amore. Si può recuperare un discorso interrotto. Grande cielo anche per i contatti di lavoro. Riuscite a voltare pagina e ritrovate un grande coraggio. Fate il vostro gioco.

(Foto d’archivio)

Maria Mento