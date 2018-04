Massimo Giuseppe Bossetti, è morta la madre Ester Arzuffi

, l’unico indagato per l’omicidio di Yara Gambirasio, ha subìto un grave lutto. Nella notte è venuta a mancare la madre, Ester Arzuffi. La donna, malata da tempo, si è spenta nell’ospedale presso cui era ricoverata.

Massimo Giuseppe Bossetti al capezzale della madre

Ester Arzuffi, 71 anni, pare fosse malata da tempo e si è spenta all’Ospedale Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo. La notizia è stata data dalla pagina ufficiale del famoso programma televisivo di Rete4 che si occupa dei principali fatti di cronaca: Quarto grado. Massimo Giuseppe Bossetti è riuscito a visitare la madre nei giorni scorsi grazie ad un permesso accordato dalla Corte d’Appello di Brescia. L’uomo, che comunque non ha potuto stare vicino alla madre negli ultimi momenti di vita, sta aspettando che inizi il processo in Cassazione (previsto per il prossimo 12 ottobre). Il suo legale ha fatto sapere che si proverà a farlo partecipare al funerale, previsto- in forma privata– per i prossimi giorni.

Le ultime apparizioni di Ester Arzuffi a Quarto Grado

Ester Arzuffi era apparsa in televisione per sostenere, ancora una volta, l’innocenza del figlio alla vigilia del processo d’appello che si è celebrato lo scorso 30 giugno. A quasi quattro tre anni di distanza dal suo arresto (anni che nel giugno del 2018 diventeranno quattro), la madre di Massimo Giuseppe Bossetti era tornata a dire che il figlio è innocente e che è stato incastrato dal vero assassino. Le dichiarazioni di Ester Arzuffi erano state raccolte nel corso di un’intervista ufficiale realizzata da Gianluigi Nuzzi mandata in onda da Quarto grado lo scorso 9 giugno 2017.

Maria Mento