Neonata abbandonata nel bosco: sul suo corpo morsi di animali- VIDEO

La bimba era ancora viva al momento dell’abbandono? Il mistero si infittisce

La sfortunata bimba, alla quale la Polizia di Greater Manchester ha dato il nome di Pearl, è stata ritrovata da un cane, accompagnato da una donna, lo scorso 4 aprile. Gli inquirenti non escludono che fosse ancora viva quando è stata abbandonata nel bosco, nuda e con ancora parte del cordone ombelicale attaccato al ventre. Sul suo corpo morsi di cani e di volpi: pensare che fosse ancora viva al momento dell’aggressione sarebbe davvero agghiacciante. Sui genitori della piccola è mistero. La Polizia ritiene che la madre possa essere stata vittima di stupro: non sentendo alcun legame emotivo con una bambina non voluta, la avrebbe abbandonata.

L’appello della Polizia di Greater Manchester: chi sa qualcosa sulla storia di Pearl parli

L polizia inglese sente che è sua responsabilità dare delle risposte sulla storia della piccola Pearl, e ha chiesto a chiunque sappia qualcosa– anche sull’identità dei genitori- di farsi avanti. Questo è parte di quello che ha detto Lewis Hughes, detective capo, alla stampa in una conferenza stampa tenutasi poco dopo il ritrovamento: “Posso solo sperare che non fosse viva nel momento in cui è stata lasciata lì. L’alternativa non è davvero pensabile. Chiunque abbia lasciato Pearl qui era qualcuno senza attaccamento emotivo verso la bambina. È stata trattata senza compassione. Credo che qualcuno da qualche parte sappia chi sono i genitori e credo che qualcuno sappia chi ha messo la piccola Pearl nei boschi dove è stata trovata. Mi piacerebbe fare appello al pubblico per sapere se qualcuno ha visto qualcosa, sentito qualcosa o sa qualcosa. La polizia le ha dato il nome di Perla, che significa prezioso, perché è importante che si senta che le viene data un’identità. Chiunque abbia informazioni è invitato a contattare la polizia allo 0161 856 4810 o 07387 705768, citando il numero di incidente 368 del 04/04/18. Le segnalazioni possono anche essere fatte in modo anonimo attraverso l’associazione di beneficenza indipendente Crimestoppers al numero 0800 555 111.”

Maria Mento