Rassegna 30.4. Residenti siriani all’OPAC testimoniano: “Attacco chimico fu messa in scena”

Il Messaggero Esteri. Maiorca, cade dal settimo piano: Natalie muore a 19 anni, «Aveva dimenticato le chiavi di casa e voleva entrare dal balcone».

Sputnik. Russia porta testimoni siriani su attacco chimico a OPAC, Occidente furibondo.

Il Messaggero Esteri. Usa, vuole gettarsi da un ponte: 13 camionisti fanno da materasso e lo salvano.

Il fatto quotidiano esteri. Gaza, quinto venerdì di scontri: tre palestinesi morti e oltre trecento feriti. Amnesty: “Embargo armi a Israele”.

Repubblica Politica. Renzi chiude ai 5Stelle: “Incontro sì, alleanza no: scomparirebbe la sinistra”.

Mossa in vista della conta in Direzione. “Impossibile votare Di Maio”. Un gruppo di parlamentari prepara un documento contro la trattativa.

Repubblica politica. Elezioni in Friuli Venezia Giulia, un test regionale di importanza nazionale. Si vota dalle 7 alle 23. Lo spoglio inizierà lunedì dalle 8. La Lega spera nella vittoria di Fredriga per confermare la supremazia su Forza Italia. Ma pochi scommettono sulla rottura del centrodestra, vero ostacolo di un possibile accordo di governo con il M5s impegnato nelle trattative con il Pd.

Lecce Prima Interni. Maxi frode con il vino, scattano sequestri in due aziende salentine.

La indagini nate in Campania e sviluppatesi anche in Veneto, Sicilia e Puglia. Nove misure cautelari, 36 indagati totali. Imprenditori leccesi coinvolti.

Il Resto del Carlino. Morì per un tumore curato con l’omeopatia, le accuse del fratello alla dottoressa sospesa.